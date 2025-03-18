Березкин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «В проклятие Кубка Континента не верю – я несуеверный человек. Верю только в себя и команду»

Максим Березкин не верит в проклятие Кубка Континента.

«Локомотив » обеспечил себе победу в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ после победы над «Адмиралом» (4:1). Клуб стал обладателем Кубка Континента.

«У нас была задача выиграть у «Адмирала». Рад, что победили и завоевали Кубок Континента . Приятно его выиграть. Собрали пазл регулярного чемпионата.

Я думаю, нас в этом плане отпустило, но все же главное соревнование впереди. Я несуеверный человек – не верю в проклятие Кубка Континента. Верю только в себя и команду», – сказал форвард ярославцев.

Существует ли проклятие Кубка Континента? Статистика на это намекает