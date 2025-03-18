Березкин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «В проклятие Кубка Континента не верю – я несуеверный человек. Верю только в себя и команду»
Максим Березкин не верит в проклятие Кубка Континента.
«Локомотив» обеспечил себе победу в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ после победы над «Адмиралом» (4:1). Клуб стал обладателем Кубка Континента.
«У нас была задача выиграть у «Адмирала». Рад, что победили и завоевали Кубок Континента. Приятно его выиграть. Собрали пазл регулярного чемпионата.
Я думаю, нас в этом плане отпустило, но все же главное соревнование впереди. Я несуеверный человек – не верю в проклятие Кубка Континента. Верю только в себя и команду», – сказал форвард ярославцев.
Существует ли проклятие Кубка Континента? Статистика на это намекает
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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