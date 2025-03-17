Макар о 1-м матче Рантанена против «Колорадо»: «Он много сделал для команды, отличный игрок. Всегда приятно видеть Микко, жаль, что теперь нам предстоит противостоять чаще»
Кэйл Макар оценил игру Микко Рантанена в 1-м матче против «Колорадо».
«Даллас» уступил «Эвеланш» в гостевом матче НХЛ (3:4 ОТ). 28-летний форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды, отметившись голевой передачей.
«Я думаю, что его действительно должны были тепло поприветствовать, потому что он сделал так много для этой команды и организации, да и просто отличный парень и, безусловно, потрясающий игрок.
Очевидно, всегда приятно видеть Микко, но жаль, что теперь нам предстоит противостоять ему намного чаще», – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар.
Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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