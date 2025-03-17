Макар о 1-м матче Рантанена против «Колорадо»: «Он много сделал для команды, отличный игрок. Всегда приятно видеть Микко, жаль, что теперь нам предстоит противостоять чаще»

Кэйл Макар оценил игру Микко Рантанена в 1-м матче против «Колорадо».

«Даллас » уступил «Эвеланш» в гостевом матче НХЛ (3:4 ОТ). 28-летний форвард «Старс» впервые сыграл против бывшей команды, отметившись голевой передачей.

«Я думаю, что его действительно должны были тепло поприветствовать, потому что он сделал так много для этой команды и организации, да и просто отличный парень и, безусловно, потрясающий игрок.

Очевидно, всегда приятно видеть Микко , но жаль, что теперь нам предстоит противостоять ему намного чаще», – сказал защитник «Колорадо » Кэйл Макар .

Рантанен сделал 400-ю передачу в НХЛ в 1-м матче против «Колорадо». На арене «Эвеланш» показали видеоролик в его честь