Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Маккиннон – 2-й, Хеллибак – 3-й, Айкел – 4-й

Леон Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ .

Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон »)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо »)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег »)

4. Джек Айкел («Вегас»)

5. Дастин Вульф («Калгари»).