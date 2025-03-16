Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Маккиннон – 2-й, Хеллибак – 3-й, Айкел – 4-й
Леон Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
4. Джек Айкел («Вегас»)
5. Дастин Вульф («Калгари»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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