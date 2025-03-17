Тертышный о «Торпедо»: «В «Тракторе» больше системы, канадский стиль. Здесь мы играем в пас, импровизируем. Ларионов – тренер-педагог, он воспитал ребят, которые стрельнули»

Никита Тертышный сказал, что в «Торпедо» больше импровизации, чем в «Тракторе».

— Некоторым игрокам тяжело покидать родные города. Какой для вас оказалась смена Челябинска на Нижний Новгород?

— Если говорить честно, это было неожиданно и тяжело. Я привык к Челябинску, там у меня все друзья и семья. Конечно, скучаю по ребятам, по семье, но Нижний стал для меня вторым домом, уже привык. Здесь классные ребята, классный город, отличные болельщики. Мне все здесь нравится, тренерский штаб доверяет, главное — отдаваться делу на все 100%. То, что за ареной — второстепенно.

Адаптация быстрой получилась, я половину команды знаю. Они со всем помогли, все рассказали. Немного забуксовал в начале, однако сейчас встал на рельсы, с каждой игрой получается все лучше и лучше.

— Как различаются требования Гру и Ларионова?

— Во-первых, в «Тракторе » больше системы, канадский стиль. Здесь же мы играем в пас, в быстрый хоккей, где-то импровизация, позволяются те вещи, которые не позволяют в других [командах]. Так что главные различия — импровизация и больше пасов.

— Сейчас Ларионов — это тренер-тактик или скорее тренер-стратег и мотиватор?

— Думаю, Игорь Николаевич — это тренер-педагог. Он воспитал много молодых ребят, которые стрельнули, это его заслуга, тренерского штаба. Когда ты знаешь, кто такой Игорь Николаевич, интересно работать, много нового можно узнать у него, – сказал форвард нижегородцев.