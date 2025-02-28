Самсонов пропустил 5 шайб во второй игре подряд. Вратарь «Вегаса» отразил 17 из 22 бросков в победном матче с «Чикаго»

Илья Самсонов пропустил 5 шайб во второй игре подряд.

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (7:5).

Россиянин отразил 17 из 22 бросков по своим воротам. Победа стала для него 14-й в 24 играх в текущем сезоне (88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,91).

В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» (2:5) Самсонов отразил 14 из 19 бросков. Таким образом, в двух последних играх у него 75,6% сэйвов.