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  • Зубов о 7:1 с «Нефтехимиком»: «Хоккейный бог наградил «Ладу», ранее было тяжело с реализацией. После таких пауз команда «звенит», по‑другому смотрится»
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Зубов о 7:1 с «Нефтехимиком»: «Хоккейный бог наградил «Ладу», ранее было тяжело с реализацией. После таких пауз команда «звенит», по‑другому смотрится»

Павел Зубов высказался о победе «Лады» над «Нефтехимиком».

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась победой тольяттинской команды со счетом 7:1.

– С нашей стороны был хороший, цельный матч. Мы отработали хорошо во всех трех зонах. Ранее было тяжело с реализацией, а сегодня хоккейный бог нас наградил.

Леонтьев сказал, что три дня на восстановление сыграли роль в разгроме от «Лады».

– Я ранее говорил, что у нас случаются хорошие игры после таких пауз. Команда «звенит», по‑другому смотрится. Мы были физически свежее, – сказал главный тренер «Лады». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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