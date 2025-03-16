Романов – 182-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Голкипер «Сан-Хосе» провел 1-й матч в сезоне, заменив Георгиева

Георгий Романов – 182-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ.

Голкипер «Сан-Хосе » заменил Александра Георгиева по ходу матча с «Вашингтоном » (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

25-летний россиянин, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне (и 3-м в карьере в лиге) отразил 9 из 11 бросков.

Второй гол он пропустил от Александра Овечкина , став 182-м вратарем, которому забил капитан «столичных».

39-летний форвард является рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым забивал в рамках регулярок.