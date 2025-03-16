Кочетков отразил все 26 бросков «Филадельфии» и стал 2-й звездой матча. У него 10 шатаутов в 109 играх в НХЛ
Петр Кочетков отразил все 26 бросков «Филадельфии».
Вратарь «Каролины» был признан второй звездой игры с «Флайерс» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 25-летнего россиянина стало 25 побед в 40 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.
Матч на ноль стал для него 2-м в сезоне и 10-м за карьеру в лиге (в 109 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости