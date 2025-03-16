Кочетков отразил все 26 бросков «Филадельфии» и стал 2-й звездой матча. У него 10 шатаутов в 109 играх в НХЛ

Петр Кочетков отразил все 26 бросков «Филадельфии».

Вратарь «Каролины» был признан второй звездой игры с «Флайерс» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне у 25-летнего россиянина стало 25 побед в 40 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.

Матч на ноль стал для него 2-м в сезоне и 10-м за карьеру в лиге (в 109 играх).