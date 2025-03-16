Василевский отразил 10 из 12 бросков «Бостона». Победа – 31-я в 54 играх, больше в сезоне НХЛ только у Хеллибака

Андрей Василевский отразил 10 из 12 бросков в победном матче с «Бостоном».

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:2).

Победа стала для 30-летнего россиянина 31-й в 54 играх в текущем сезоне при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.

По числу выигранных матчей Василевский уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (39 из 51).