Макдэвид набрал очки в 10+ матчах подряд в 17-й раз в карьере. Только у Гретцки больше таких серий (31)

Коннор Макдэвид набрал очки в 10+ матчах подряд в 17-й раз в карьере.

Нападающий «Эдмонтона » сделал передачу в игре НХЛ против «Айлендерс» (2:1 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 10 матчей. На этом отрезке Коннор Макдэвид набрал 14 (2+12) очков.

Всего на его счету 85 (24+61) баллов в 60 играх сезона.

Макдэвид выдал серию из 10 или более подряд игр с очками в 17-й раз за карьеру в рамках регулярок. По числу таких серий в истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки (31).