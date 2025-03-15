Драйзайтль набрал очки в 17-м матче подряд (14+12 на отрезке) и повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. У Макдэвида было 2 таких серии

Леон Драйзайтль набрал очки в 17-м матче подряд (14+12 на отрезке).

Форвард «Эдмонтона » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ).

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх. Текущая результативная серия – 17 матчей (14+12 на отрезке).

Драйзайтль повторил клубный рекорд по продолжительности серии игр с очками в текущем столетии. Ранее две серии по 17 игр (2021/22, 2022/23) было у Коннора Макдэвида .

Исторический рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (1983/84, 51 матч, 61+92 на отрезке, рекорд лиги в целом).