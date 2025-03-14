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  • «Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков
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«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков

«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд.

Канадский клуб обыграл «Бостон» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Серия из 5+ побед подряд стала для «Сенаторс» 3-й в текущем сезоне. 

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 75 очков в 65 играх и занимает 1-е место в зоне wild card на Востоке, опережая ближайших преследователей («Коламбус» и «Рейнджерс») на 5 очков.

При этом отставание от идущей на 3-м месте в Атлантическом дивизионе «Тампы» сократилось до 4 очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТрэвис Грин
logoОттава
logoНХЛ
logoБостон
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