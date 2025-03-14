«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков

«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд.

Канадский клуб обыграл «Бостон » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ . Серия из 5+ побед подряд стала для «Сенаторс» 3-й в текущем сезоне.

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 75 очков в 65 играх и занимает 1-е место в зоне wild card на Востоке, опережая ближайших преследователей («Коламбус» и «Рейнджерс») на 5 очков.

При этом отставание от идущей на 3-м месте в Атлантическом дивизионе «Тампы» сократилось до 4 очков.