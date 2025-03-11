«Оттава» выиграла 4 из 5 последних матчей и идет в зоне плей-офф. Улльмарк отразил 48 из 49 бросков в игре с «Детройтом»

«Оттава» выиграла 4 из 5 последних матчей и идет в зоне плей-офф.

«Сенаторс» обыграли «Детройт » (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков 23:49.

Вратарь канадского клуба Линус Улльмарк сделал 48 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Автором победной шайбы на 55-й минуте стал форвард Дилан Козенс, перешедший на дедлайне из «Баффало».

Команда под руководством Трэвиса Грина набрала 71 очко в 63 играх и идет в зоне плей-офф в Восточной конференции.