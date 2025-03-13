«Барыс» отыгрался с 1:4 и победил «Адмирал» по буллитам – 5:4
«Барыс» оказался сильнее «Адмирала» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей по буллитам со счетом 5:4. По ходу встречи «Барыс» отыгрался с 1:4.
«Адмирал» остается на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 68 очков за 64 игры.
В активе «Барыса» 35 очков после 64 матчей. Команда идет на последнем месте Востока.
Следующий матч «Адмирал» проведет на выезде с «Локомотивом» 17 марта, «Барыс» сыграет в гостях с «Амуром» 15 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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