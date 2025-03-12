Селянне о погоне Овечкина за Гретцки: «Он может забить 9 голов за неделю. Я горжусь Ови, он всегда нравился мне как игрок и как человек»

Теему Селянне высказался о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Произойдет то, что многие люди считали невозможным. Люди понятия не имеют, о каком рекорде мы сейчас говорим. Даже я сам, я очень взволнован.

Вы видите ажиотаж, все вокруг команды и лиги не могут дождаться момента, когда это произойдет, потому что это действительно что-то особенное.

Я очень рад за него. Он всегда нравился мне как игрок и как человек. Он очень энергичный, радостный. Я всегда говорю о его страсти, о том, что мне нравятся парни, которые сильно радуются, когда забивают голы. Каждый гол для него особенный.

В то же время, когда он на скамейке запасных и кто-то из его товарищей по команде забивает, он радуется за других игроков. Вот почему товарищи так уважают его – потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добились успеха.

Я горжусь Ови и тем, что он сделал. Это хорошо для игры, для всех. Когда он набирает обороты, он может забить 9 голов за одну неделю. Он способен на это.

Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды должны быть побиты, но многие люди в это не верят. А теперь он собирается побить рекорд. Люди даже не догадываются, насколько это сложно. Это просто невероятно», – сказал обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.