Агент Овечкина о передаче на Протаса при пустых воротах: «Саша не эгоистичен. Он всегда может отдать необходимый пас вовремя»

Агент Овечкина заявил, что у Александра есть способность быть не эгоистичным.

Нападающий «Кэпиталс» Протас сделал хет-трик в игре против «Анахайма » (7:4). Третий гол Алексей забил после паса Овечкина на 60-й минуте матча. Ворота «Дакс» в этот момент были пустыми.

«Это лишний раз подтверждает, что Саша не эгоистичен. Он всегда отдаст пас. У него есть эта способность, о которой, кстати, мало говорят.

Он всегда может отдать необходимую передачу вовремя», – сказал агент Глеб Чистяков.

Ранее Протас рассказал , что Овечкин радовался за него даже сильнее, чем за свои голы.

Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 886 шайб в регулярках НХЛ, уступая по этому показателю только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик