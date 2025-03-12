Агент Овечкина о передаче на Протаса при пустых воротах: «Саша не эгоистичен. Он всегда может отдать необходимый пас вовремя»
Агент Овечкина заявил, что у Александра есть способность быть не эгоистичным.
Нападающий «Кэпиталс» Протас сделал хет-трик в игре против «Анахайма» (7:4). Третий гол Алексей забил после паса Овечкина на 60-й минуте матча. Ворота «Дакс» в этот момент были пустыми.
«Это лишний раз подтверждает, что Саша не эгоистичен. Он всегда отдаст пас. У него есть эта способность, о которой, кстати, мало говорят.
Он всегда может отдать необходимую передачу вовремя», – сказал агент Глеб Чистяков.
Ранее Протас рассказал, что Овечкин радовался за него даже сильнее, чем за свои голы.
Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 886 шайб в регулярках НХЛ, уступая по этому показателю только Уэйну Гретцки (894).
Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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