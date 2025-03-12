Задоров подрался с Беннеттом в матче «Бостон» – «Флорида». У защитника передача, «плюс 1», 5 бросков, 2 блока и 4 хита за 22:48
Никита Задоров подрался с Сэмом Беннеттом в матче НХЛ.
Инцидент произошел в 3-м периоде игры «Бостона» против «Флориды» (3:2).
По итогам потасовки Никита Задоров и Сэм Беннетт получили по 5 минут штрафа.
В этом матче россиянин также отметился передачей. Защитник «Бостона» провел на льду 22:48 (полезность «плюс 1»), нанес 5 бросков в створ ворот, заблокировал 2 броска, применил 4 силовых приема и совершил 1 перехват.
Всего на счету Никиты Задорова 17 (4+13) очков в 66 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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