Задоров подрался с Беннеттом в матче «Бостон» – «Флорида». У защитника передача, «плюс 1», 5 бросков, 2 блока и 4 хита за 22:48

Никита Задоров подрался с Сэмом Беннеттом в матче НХЛ.

Инцидент произошел в 3-м периоде игры «Бостона » против «Флориды» (3:2).

По итогам потасовки Никита Задоров и Сэм Беннетт получили по 5 минут штрафа.

В этом матче россиянин также отметился передачей. Защитник «Бостона» провел на льду 22:48 (полезность «плюс 1»), нанес 5 бросков в створ ворот, заблокировал 2 броска, применил 4 силовых приема и совершил 1 перехват.

Всего на счету Никиты Задорова 17 (4+13) очков в 66 играх сезона.