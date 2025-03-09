Игорь Кравчук: «Задорову не очень легко, в НХЛ в моде менее габаритные, но маневренные гибридные защитники. 20-30 лет назад такие игроки, как Никита, были более востребованы»

Игорь Кравчук высказался о Никите Задорове.

– Летнее решение «Бостона» подписать многолетний контракт с Задоровым пока выглядит неудачным?

– Задоров много играет, в числе лидеров по блокированным броскам, силовым приемам, штрафному времени. Никите не очень легко, все-таки в НХЛ сегодня в моде менее габаритные, но маневренные, как я их называю, гибридные защитники.

В свое время работал с Задоровым в молодежной сборной на Кубке Глинки. Мне нравился его бросок и атакующие навыки, рекомендовал их оттачивать. Но его карьера в НХЛ все-таки развивалась по сценарию домашнего и силового защитника. Однозначно, что 20-30 лет назад такие игроки в НХЛ были более востребованы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.