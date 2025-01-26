Минтюков забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У защитника 11 очков в 41 игре

Павел Минтюков забил 4-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Анахайма » отличился в матче против «Нэшвилла » (5:2).

Он провел на льду 16:40 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот, заблокировал 2 броска и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

Теперь на счету Павла Минтюкова 11 (4+7) очков в 41 игре сезона при полезности «минус 3».