Минтюков забил 4-й гол в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У защитника 11 очков в 41 игре
Павел Минтюков забил 4-й гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Анахайма» отличился в матче против «Нэшвилла» (5:2).
Он провел на льду 16:40 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот, заблокировал 2 броска и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Теперь на счету Павла Минтюкова 11 (4+7) очков в 41 игре сезона при полезности «минус 3».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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