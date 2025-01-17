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Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ. Это 4-й результат среди защитников «Анахайма» на таком отрезке

Павел Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ.

Защитник «Дакс» выступил одним из ассистентов при шайбе Робби Фаббри в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг».

В активе 21-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 19:16. 

Сегодняшний матч стал для Минтюкова 100-м в лиге. На его счету 38 (7+31) баллов.

Среди защитников «Анахайма» в первых 100 матчах за клуб с начала карьеры в лиге больше баллов набрали только Кэм Фаулер (52), Сами Ватанен (50) и Джейми Драйсдейл (39). Павел опередил Хампуса Линдхольма (37). 

Сегодня Минтюков (20:03, 0:22 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoПавел Минтюков
logoСами Ватанен
logoДжейми Драйсдейл
logoКэм Фаулер
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