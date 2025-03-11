Депутат Свищев о словах Овечкина про «Динамо»: «Доказывает его преданность родине и клубу. Он хочет связать будущее с Россией, это важно для молодого поколения»

Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо».

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном », который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо ».

«Подобное желание доказывает преданность Овечкина родине и своему клубу. Это дань уважения команде, где он начинал и кому отдал много лет.

Для нас и для будущего поколения очень важно, чтобы легенда мирового хоккея сезон или несколько поиграл бы на родине.

Это привлечет внимание к клубу и поднимет его как в рейтинге, так и в турнирной таблице, а также популяризирует весь российский хоккей.

Уверен, что на матчи с Овечкиным будут приходить тысячи болельщиков. Не нужно также забывать, что в Москве идет строительство его арены. Это еще раз говорит о том, что Овечкин хочет связать свое будущее с Россией.

Это очень важно для него и для всего молодого поколения, которому он покажет, каких высот можно добиться упорной работой», – сказал депутат Госдумы.



