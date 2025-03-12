Светлов об Овечкине: «Голы в пустые ворота – полноценные. Нужно заставить соперника заменить вратаря – победным счетом, на это работает вся команда и капитан»

Сергей Светлов высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Как один из лучших снайперов советского хоккея 80-х годов следите за погоней Овечкин – Гретцки?

– За этой гонкой следит весь мир. А лично я слежу и как бывший форвард, и как одноклубник – динамовец. Хотя еще большее внимание – регулярному чемпионату КХЛ.

– Давайте сегодня обсудим НХЛ. Некоторые скептики опять ворчат, что 886-й гол капитана «Вашингтона» получился не полностью полноценным – в пустые ворота...

– О таких голах мы уже много раз говорили. Голы в пустые ворота – абсолютно полноценные, они приносят команде те же два очка, что и обыкновенные.

Более того, еще нужно заставить соперника заменить вратаря – победным счетом, на который работает вся команда и лично ее капитан. Кстати, 886-й гол получился, наверное, одним из самых сложных для Александра в этой категории.

Забит через две зоны, в борьбе с двумя защитниками, из сложного положения, в котором сориентируется отнюдь не каждый. Трудовой гол! – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов.

Овечкин делит с Рантаненом лидерство по голам в пустые ворота в сезоне НХЛ – по 8. За карьеру у Александра их 65 – обновляет рекорд лиги