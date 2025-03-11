«Северсталь» встретится с «Динамо» Минск. Поддержите сталеваров в домашнем матче!

Команда Андрея Козырева принимает минское «Динамо».

Игра пройдет в четверг, 13 марта, в 19:30.

«Сталевары» занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции и обладает 75-ю очками. «Динамо» же обгоняет сталеваров на шесть очков и располагается на четвертом месте. «Северстали» нужна ваша поддержка на арене.

Матч пройдет в «Ледовом дворце».

Билеты на игру можно приобрести по ссылке .