«Северсталь» встретится с «Динамо» Минск. Поддержите сталеваров в домашнем матче!
Команда Андрея Козырева принимает минское «Динамо».
Игра пройдет в четверг, 13 марта, в 19:30.
«Сталевары» занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции и обладает 75-ю очками. «Динамо» же обгоняет сталеваров на шесть очков и располагается на четвертом месте. «Северстали» нужна ваша поддержка на арене.
Матч пройдет в «Ледовом дворце».
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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