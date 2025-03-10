Флери сыграл против «Питтсбурга» – 1015-й выход в старте в НХЛ. Больше в истории лиги только у одного вратаря – Бродера (1251)

Марк-Андре Флери сыграл против «Питтсбурга» – 1015-й выход в старте в НХЛ.

40-летний канадец отразил 19 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против своего бывшего клуба (1:3).

Он пропустил 2 шайбы от многолетник партнеров по «Пингвинс» – Евгения Малкина и Сидни Кросби. Третью шайбу в матче Кросби забросил в пустые ворота.

По числу выходов в старте в рамках регулярок (1015) Флери вышел на чистое второе место в истории лиги, обогнав Роберто Луонго (1014).

Больше показатель только у Мартина Бродера (1251).

Ранее Флери заявлял, что текущий сезон станет для него последним в карьере.