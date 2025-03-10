Флери сыграл против «Питтсбурга» – 1015-й выход в старте в НХЛ. Больше в истории лиги только у одного вратаря – Бродера (1251)
Марк-Андре Флери сыграл против «Питтсбурга» – 1015-й выход в старте в НХЛ.
40-летний канадец отразил 19 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против своего бывшего клуба (1:3).
Он пропустил 2 шайбы от многолетник партнеров по «Пингвинс» – Евгения Малкина и Сидни Кросби. Третью шайбу в матче Кросби забросил в пустые ворота.
По числу выходов в старте в рамках регулярок (1015) Флери вышел на чистое второе место в истории лиги, обогнав Роберто Луонго (1014).
Больше показатель только у Мартина Бродера (1251).
Ранее Флери заявлял, что текущий сезон станет для него последним в карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости