Флери обошел Луонго и стал 2-м в истории НХЛ по матчам среди вратарей – 1045. Лидирует Бродер – 1266 игр
Марк-Андре Флери стал вторым в истории НХЛ вратарем по числу сыгранных матчей.
Это произошло во встрече между «Миннесотой» и «Детройтом» (4:3 ОТ). 40-летний голкипер «Уайлд» отразил 27 из 30 бросков в своем 1045-м матче регулярного чемпионата в карьере.
Флери обошел Роберто Луонго и единолично занял вторую позицию по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует Мартин Бродер, в активе которого 1266 игр.
В нынешнем сезоне Флери сыграл 20 матчей и одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 90,9% бросков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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