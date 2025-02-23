Флери обошел Луонго и стал 2-м в истории НХЛ по матчам среди вратарей – 1045. Лидирует Бродер – 1266 игр

Марк-Андре Флери стал вторым в истории НХЛ вратарем по числу сыгранных матчей.

Это произошло во встрече между «Миннесотой » и «Детройтом » (4:3 ОТ). 40-летний голкипер «Уайлд» отразил 27 из 30 бросков в своем 1045-м матче регулярного чемпионата в карьере.

Флери обошел Роберто Луонго и единолично занял вторую позицию по этому показателю в истории НХЛ. Лидирует Мартин Бродер , в активе которого 1266 игр.

В нынешнем сезоне Флери сыграл 20 матчей и одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 90,9% бросков.