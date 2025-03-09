Ник Петан: «Не думаю, что «Ак Барс» должен бояться «Авангарда» как соперника по плей-офф. Нам нужно концентрироваться на своей игре, мы готовы играть с каждым»

Ник Петан высказался о возможной встрече с «Авангардом» в плей-офф.

8 марта «Ак Барс» проиграл омскому клубу со счетом 0:2

«Не думаю, что мы должны бояться «Авангарда » как потенциального соперника по плей-офф. Опять же, мы провели хороший матч, показали хороший хоккей и нам нужно концентрироваться на себе, на своей игре.

Не так важно, против кого играть, слабых соперников не бывает, мы готовы играть с каждым, тем более если наша задача выиграть Кубок Гагарина , нам не нужно подбирать себе соперника и много думать об этом», – сказал нападающий «Ак Барса » Ник Петан .