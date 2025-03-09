Ник Петан: «Не думаю, что «Ак Барс» должен бояться «Авангарда» как соперника по плей-офф. Нам нужно концентрироваться на своей игре, мы готовы играть с каждым»
Ник Петан высказался о возможной встрече с «Авангардом» в плей-офф.
8 марта «Ак Барс» проиграл омскому клубу со счетом 0:2
«Не думаю, что мы должны бояться «Авангарда» как потенциального соперника по плей-офф. Опять же, мы провели хороший матч, показали хороший хоккей и нам нужно концентрироваться на себе, на своей игре.
Не так важно, против кого играть, слабых соперников не бывает, мы готовы играть с каждым, тем более если наша задача выиграть Кубок Гагарина, нам не нужно подбирать себе соперника и много думать об этом», – сказал нападающий «Ак Барса» Ник Петан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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