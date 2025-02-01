Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 60 передач в 3+ сезонах подряд

Нэтан Маккиннон сделал 60 передач в 3-м сезоне НХЛ подряд.

Нападающий «Колорадо » набрал 1 (0+1) балл в матче против «Сент-Луиса» (5:0).

Теперь на счету Нэтана Маккиннона 79 (19+60) очков в 53 играх регулярного чемпионата-2024/25.

Он стал третьим игроком в истории «Колорадо» и «Квебека », сделавшим 60 передач в 3 или более сезонах подряд.

Ранее это удалось Петеру Штястны (6 сезонов с 1980/81 по 1985/86) и Джо Сакику (3 с 1989/90 по 1991/92).