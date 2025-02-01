Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 60 передач в 3+ сезонах подряд
Нэтан Маккиннон сделал 60 передач в 3-м сезоне НХЛ подряд.
Нападающий «Колорадо» набрал 1 (0+1) балл в матче против «Сент-Луиса» (5:0).
Теперь на счету Нэтана Маккиннона 79 (19+60) очков в 53 играх регулярного чемпионата-2024/25.
Он стал третьим игроком в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавшим 60 передач в 3 или более сезонах подряд.
Ранее это удалось Петеру Штястны (6 сезонов с 1980/81 по 1985/86) и Джо Сакику (3 с 1989/90 по 1991/92).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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