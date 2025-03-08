Генменеджер «Каролины» о Рантанене: «У «Харрикейнс» прекрасная раздевалка, но она не всем подходит – это нормально. У нас отличный тренер и организация»
Генеральный менеджер «Каролины» высказался об обмене Микко Рантанена в «Даллас».
После перехода из «Колорадо» 28-летний финский форвард провел за «Каролину» 13 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».
«У нас отличная организация и отличный тренер. У «Харрикейнс» прекрасная раздевалка, но она не всем подходит. Это нормально.
Насколько я могу судить, Микко просто не чувствовал себя здесь собой», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.
Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Ника Котсоники
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