Генменеджер «Каролины» о Рантанене: «У «Харрикейнс» прекрасная раздевалка, но она не всем подходит – это нормально. У нас отличный тренер и организация»

Генеральный менеджер «Каролины» высказался об обмене Микко Рантанена в «Даллас».

После перехода из «Колорадо» 28-летний финский форвард провел за «Каролину » 13 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3».

«У нас отличная организация и отличный тренер. У «Харрикейнс» прекрасная раздевалка, но она не всем подходит. Это нормально.

Насколько я могу судить, Микко просто не чувствовал себя здесь собой», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски .

Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»