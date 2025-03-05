Посол РФ об отношении канадцев к Овечкину: «Большинство любит его. Есть прослойка, пишущая петиции – закрыть Александру въезд в Канаду, но всерьез это не воспринимается»
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Как канадцы реагируют на то, что Овечкин в десяти шайбах от рекорда Гретцки? Об этом идут какие‑то разговоры?
– Все канадцы очень внимательно за этим следят. Сам Гретцки сказал, что он будет последние игры Овечкина, когда ему останется десять шайб до рекорда, посещать. И сам Гретцки уверен, что Саша сможет побить его рекорд.
Канадцы к этому относятся очень положительно. Они все следят именно как настоящие болельщики. Овечкина здесь в большинстве своем любят все.
Есть, конечно, прослойка в канадском обществе, которая пыталась даже писать петиции, чтобы Овечкину закрыли въезд в Канаду. Но всерьез это не воспринимается.
И Саша здесь играет, мы на его игры ходим, когда он приезжает в Оттаву на матчи с «Сенаторз», встречаемся с ним после игры. Ребята, школьники, дети в наших семьях автографы у него получают, он шайбы подписывает с удовольствием.
Так что поддерживаем с ним связь. В целом хочу сказать, что у канадцев положительное отношение к русским, к русскому хоккею.
Они тоскуют, скучают по играм наших сборных и надеются, что в будущем [российские сборные] смогут вернуться и снова встретятся [с канадскими] лицом к лицу, – заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Канаде Олег Степанов.
Посол РФ в Канаде: «Канадцы говорят, что без российского хоккея нет зрелищности и состязательности, что они потеряли достойных конкурентов»
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