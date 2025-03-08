«Нью-Джерси» выменял Чоловски у «Айлендерс» на Бэкмана
Защитник Деннис Чоловски перешел из «Айлендерс» в «Нью-Джерси».
Взамен «островитяне» получили форварда Адама Бэкмана.
27-летний Чоловски в 33 матчах текущего чемпионата НХЛ набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1».
23-летний Бэкман в этом сезоне играл в АХЛ за «Ютику», набрав 33 (13+20) балла в 43 играх. Ранее провел три года в «Миннесоте», отметившись в НХЛ 3 передачами в 23 матчах.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Айлендерс»
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