«Нью-Джерси» выменял Чоловски у «Айлендерс» на Бэкмана

Защитник Деннис Чоловски перешел из «Айлендерс » в «Нью-Джерси ».

Взамен «островитяне» получили форварда Адама Бэкмана.

27-летний Чоловски в 33 матчах текущего чемпионата НХЛ набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1».

23-летний Бэкман в этом сезоне играл в АХЛ за «Ютику», набрав 33 (13+20) балла в 43 играх. Ранее провел три года в «Миннесоте», отметившись в НХЛ 3 передачами в 23 матчах.

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