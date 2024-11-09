«Сиэтл» вернул Спронга за счет обмена с «Ванкувером» на будущую компенсацию

«Сиэтл» вернул Дэниэла Спронга за счет обмена с «Ванкувером».

«Кэнакс» получили в сделке так называемую «будущую компенсацию». Клубы могут договориться о ней позже.

27-летний форвард провел в текущем сезоне НХЛ 9 игр, в которых набрал 3 (1+2) балла. С канадским клубом он подписал контракт на год и 975 тысяч долларов.

Ранее он уже выступал за «Сиэтл » в части сезона-2021/22 и полном сезоне-2022/23 (66 игр в регулярном чемпионате и 46 очков, 21+25; 10 игр в плей-офф и 2 балла, 1+1).

Всего в регулярках НХЛ Спронг провел 353 матча и набрал 162 (86+76) очка.

«Этот парень забрасывал 20 шайб за сезон в составе нашей команды. Мы чувствовали, что он стоит того, чтобы рискнуть. Мы можем использовать его в разных звеньях и в большинстве. Он знает нашу команду и знаком с нашей системой», – сказал генменеджер «Кракена» Рон Фрэнсис .

Он отметил, что игрок не сможет дебютировать за новую команду до конца следующей недели, так как будет проходить процедуру получения рабочей визы.