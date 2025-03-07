Шаттенкирк получил пост в профсоюзе игроков НХЛ. Экс-защитник «Сент-Луиса» и «Тампы» будет представлять интересы хоккеистов

Кевин Шаттенкирк будет работать в профсоюзе игроков НХЛ.

Об этом объявил исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш.

Бывший защитник клубов НХЛ будет представлять интересы игроков наряду с Крисом Камполи, Робом Замунером и Джо Рики. Его непосредственным руководителем станет помощник Уолша – Рон Хэйнси .

36-летний Шаттенкирк завершил карьеру игрока в декабре прошлого года. Он провел 14 сезонов в лиге и выиграл Кубок Стэнли с «Тампой» в 2020 году.