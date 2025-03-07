Шаттенкирк получил пост в профсоюзе игроков НХЛ. Экс-защитник «Сент-Луиса» и «Тампы» будет представлять интересы хоккеистов
Кевин Шаттенкирк будет работать в профсоюзе игроков НХЛ.
Об этом объявил исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш.
Бывший защитник клубов НХЛ будет представлять интересы игроков наряду с Крисом Камполи, Робом Замунером и Джо Рики. Его непосредственным руководителем станет помощник Уолша – Рон Хэйнси.
36-летний Шаттенкирк завершил карьеру игрока в декабре прошлого года. Он провел 14 сезонов в лиге и выиграл Кубок Стэнли с «Тампой» в 2020 году.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ
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