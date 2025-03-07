«Оттава» может обменять Норриса и Бернара-Докера в «Баффало» на Козенса
Джош Норрис и Джейкоб Бернар-Докер могут перейти в «Баффало».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс.
«Мне сообщили, что «Сенаторс» и «Баффало Сэйбрс» работают над возможным обменом, в который могут быть включены Норрис и Бернар-Докер», – написал Уикс.
По данным инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, Дилан Козенс также является частью сделки.
На счету нападающего Норриса 33 (20+13) очка в 53 играх сезона за «Оттаву».
Защитник Бернар-Докер набрал 4 (1+3) балла в 25 матчах за «Сенаторс».
В активе нападающего Козенса 31 (11+20) очко в 61 игре за «Баффало».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Кевина Уикса
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