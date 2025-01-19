«Оттава» одолела «Бостон» (6:5 Б), сравняв счет на 59:48. «Сенаторс» вытеснили «Брюинс» из зоны плей-офф на Востоке

«Оттава» одолела «Бостон» (6:5 Б), сравняв счет на 59:48.

«Сенаторс» уступали «Брюинс» со счетом 3:5 в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ .

Канадскому клубу удалось перевести игру в овертайм за счет голов Ника Дженсена (56:47) и Джоша Норриса (59:48). В дополнительной 5-минутке команды не забили, а в серии буллитов победу «Сенс» принес Тим Штюцле .

За счет этого успеха «Оттава » вытеснила «Бостон » из зоны плей-офф в Восточной конференции.

Обе команды набрали по 50 очков, но у «Сенс» сыграно меньше матчей (45 против 47) и одержано больше побед в основное время (17 против 15).