Цукер продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)

Нападающий Джейсон Цукер подписал новый контракт с «Баффало».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 4,75 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Джейсон Цукер провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 44 (18+26) балла.