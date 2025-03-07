Цукер продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
Нападающий Джейсон Цукер подписал новый контракт с «Баффало».
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 4,75 млн долларов в год в среднем.
В сезоне-2024/25 Джейсон Цукер провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 44 (18+26) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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