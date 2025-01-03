Цукер с 3+1, Терри с 2+1 и Макмэнн с дублем – звезды дня в НХЛ

Джейсон Цукер, Трой Терри и Бобби Макмэнн – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Торонто » Бобби Макмэнн с дублем в ворота «Айлендерс» (2:1).

Вторая звезда – форвард «Анахайма » Трой Терри с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

Первая звезда – форвард «Баффало » Джейсон Цукер с 4 (3+1) очками в матче с «Колорадо» (5:6 ОТ).