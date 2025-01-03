Цукер с 3+1, Терри с 2+1 и Макмэнн с дублем – звезды дня в НХЛ
Джейсон Цукер, Трой Терри и Бобби Макмэнн – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Торонто» Бобби Макмэнн с дублем в ворота «Айлендерс» (2:1).
Вторая звезда – форвард «Анахайма» Трой Терри с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ).
Первая звезда – форвард «Баффало» Джейсон Цукер с 4 (3+1) очками в матче с «Колорадо» (5:6 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
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