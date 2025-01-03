«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода

«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча.

«Эвеланш» одолели «Сэйбрс» в игре регулярного чемпионата НХЛ , отыграв дефицит в 2 шайбы в концовке третьего периода.

Клуб из Денвера сумел перевести игру в овертайм на 59:52 – отличился Джонатан Друэн .

В овертайме победную точку поставил Девон Тэйвс. Лидер гонки бомбардиров лиги Нэтан Маккиннон отметился ассистентским хет-триком, а защитник Кэйл Макар сделал дубль. У «Баффало » хет-трик записал на свой счет Джейсон Цукер.