«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода
«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча.
«Эвеланш» одолели «Сэйбрс» в игре регулярного чемпионата НХЛ, отыграв дефицит в 2 шайбы в концовке третьего периода.
Клуб из Денвера сумел перевести игру в овертайм на 59:52 – отличился Джонатан Друэн.
В овертайме победную точку поставил Девон Тэйвс. Лидер гонки бомбардиров лиги Нэтан Маккиннон отметился ассистентским хет-триком, а защитник Кэйл Макар сделал дубль. У «Баффало» хет-трик записал на свой счет Джейсон Цукер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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