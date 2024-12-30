  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам. Победа – 3-я подряд после серии из 13 поражений
0

«Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам. Победа – 3-я подряд после серии из 13 поражений

«Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам.

«Сэйбрс» одержали 3-ю подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ после серии из 13 проигранных матчей (с учетом поражений за пределами основного времени). 

Автором решающей шайбы в третьем периоде стал форвард Джейсон Цукер

Команда под руководством Линди Раффа идет на последнем месте в Восточной конференции с 32 очками в 37 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБаффало
logoЛинди Рафф
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoДжейсон Цукер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх
933 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Тампа» пропустила 5 голов от «Монреаля», «Миннесота» уступила «Оттаве», «Лос-Анджелес» одолел «Филадельфию»
17644 минуты назад
Дадонов забил «Чикаго», набрав 1+1 во 2-м матче подряд. У него 10+6 в 35 играх в сезоне при полезности «+9»
245 минут назадВидео
Самсонов сделал 1-й шатаут за «Вегас», отразив 31 бросок в матче с «Калгари». Победа – 4-я подряд и 9-я в 13 играх в сезоне
257 минут назад
Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034). До Дионна – 6 ассистов, до Хоу – 15
2сегодня, 03:58
Овечкин забросил 17 шайб в первых 20 играх в текущей регулярке НХЛ. Это его 2-й результат на таком отрезке за 20 сезонов в лиге
5сегодня, 03:46
НХЛ переписала на Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс». У него 31 очко в 38 играх в сезоне при «минус 15»
сегодня, 03:35Видео
Овечкин забил в 4-м матче подряд без учета пропусков из-за травмы – 7 голов на отрезке. У него 8 бросков в створ за 20:22 в игре с «Детройтом»
5сегодня, 03:22
Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он второй уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано – 1374
4сегодня, 03:10
МЧМ-2025. Чехия победила Словакию, Канада обыграла Германию, Швеция выиграла 7:5 у Швейцарии, США уступили Финляндии
17сегодня, 03:09
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Зубов об 1:4: «Сочи» пытался найти ключи к воротам, были полумоменты, но ЦСКА сегодня сильнее. Постараемся больше работать со следующего года»
1сегодня, 02:53
Торопченко сделал передачу в матче с «Баффало». У него 1+5 в 36 играх, безголевая серия – 25 встреч
1сегодня, 02:41
Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь – в этом и заключается мастерство, и «Витязь» этот гол пропустил. Он стал ключевым»
1сегодня, 02:28
Квартальнов о 6 победах Минска в 7 играх: «Демченко дает нам шансы. Вратари многое решают»
2сегодня, 02:15
Воробьев о 4:1 с «Сочи»: «Добротная игра ЦСКА. Постараемся продолжить победную серию»
2сегодня, 01:42
Жамнов о потасовке после празднования гола перед скамейкой «Спартака»: «Понимаю реакцию Ружички – это не приветствуется в НХЛ. У нас другие правила»
1вчера, 20:56
Семин про Овечкина: «Уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают. Может, немного не те скорости, но он умеет бросать и сильно, и точно»
1вчера, 20:45
«Кузня» подписала экс-форварда «Адмирала» Соколова и экс-нападающего «Сибири» Овчинникова
1вчера, 20:10
Робинсон о возможном обмене из «Трактора»: «Я говорил с руководством – все честны и откровенны. Мне нравится здесь, рад остаться, чтобы помочь команде стать лучше»
5вчера, 19:45
Леонид Вайсфельд: «Глотов был одним из лучших нападающих СКА. Нельзя же отдать мусор, а получить конфетку. Возможно, решили, что им не хватает компонента в защите, который даст Карпухин»
2вчера, 18:59
Рекомендуем