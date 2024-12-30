«Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам. Победа – 3-я подряд после серии из 13 поражений
«Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам.
«Сэйбрс» одержали 3-ю подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ после серии из 13 проигранных матчей (с учетом поражений за пределами основного времени).
Автором решающей шайбы в третьем периоде стал форвард Джейсон Цукер.
Команда под руководством Линди Раффа идет на последнем месте в Восточной конференции с 32 очками в 37 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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