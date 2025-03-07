Макар с 2+4, Генцел с хет-триком и Джейсон Робертсон с дублем – звезды дня в НХЛ

Кэйл Макар, Джейк Генцел и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Далласа » Джейсон Робертсон с дублем в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Тампы » Джейк Генцел с хет-триком в ворота «Баффало» (6:5). Он забросил все шайбы во втором периоде.

Первая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 6 (2+4) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:3). Он стал 3-м защитником в текущем столетии с 6 очками в одной игре в лиге.