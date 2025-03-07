Макар с 2+4, Генцел с хет-триком и Джейсон Робертсон с дублем – звезды дня в НХЛ
Кэйл Макар, Джейк Генцел и Джейсон Робертсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с дублем в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Тампы» Джейк Генцел с хет-триком в ворота «Баффало» (6:5). Он забросил все шайбы во втором периоде.
Первая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 6 (2+4) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:3). Он стал 3-м защитником в текущем столетии с 6 очками в одной игре в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости