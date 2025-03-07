Макар набрал 2+4 в матче с «Сан-Хосе», став 3-м защитником в НХЛ в XXI веке с 6 очками за игру

Кэйл Макар набрал 6 (2+4) очков в матче с «Сан-Хосе».

Защитник «Колорадо » забросил 2 шайбы и четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (7:3).

На счету 26-летнего канадца стало 74 (24+50) очка в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+21».

Он стал 3-м защитником в лиге за последние 30 лет, набравшим 6 очков за игру. В 2004 году отличился Шелдон Сурей («Монреаль», 1+5 в игре с «Питтсбургом»), в 2023-м – Крис Летанг («Питтсбург», 0+6 в игре с «Айлендерс»).

Рекорд лиги по очкам за игру среди защитников (8) делят Том Блэйдон (1977, «Филадельфия», 4+4 в матче с «Кливлендом») и Пол Коффи (1986, «Эдмонтон», 2+6 в матче с «Детройтом»).