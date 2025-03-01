«Каролина» предложила Рантанену контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. Такой же оклад у Маккиннона в «Колорадо»
Микко Рантанен получил предложение с зарплатой 12,6 млн долларов в год.
По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».
Его контракт с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
Журналист Эллиотт Фридман считает, что «Харрикейнс» предложили новое соглашение с зарплатой 12,6 миллиона долларов в год. Такой же оклад у Нэтана Маккиннона – бывшего партнера Микко Рантанена по «Эвеланш».
Рантанен набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 1» в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Каролину».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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