Макар набрал 400 очков в НХЛ – в 374 матчах. Только Орр и Коффи быстрее достигли этой отметки среди защитников
Кэйл Макар набрал 400 очков в НХЛ – в 374 матчах.
Защитник «Колорадо» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3).
В текущем сезоне 26-летний канадец набрал 64 (22+42) очка в 59 играх при полезности «+16» и среднем времени на льду 25:46.
За карьеру в лиге у него 400 (108+292) баллов в 374 играх в рамках регулярок.
В истории лиги только 2 защитника достигли этой отметки быстрее – Бобби Орр (за 333 игры) и Пол Коффи (за 359).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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