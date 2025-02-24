Макар набрал 400 очков в НХЛ – в 374 матчах. Только Орр и Коффи быстрее достигли этой отметки среди защитников

Кэйл Макар набрал 400 очков в НХЛ – в 374 матчах.

Защитник «Колорадо » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3).

В текущем сезоне 26-летний канадец набрал 64 (22+42) очка в 59 играх при полезности «+16» и среднем времени на льду 25:46.

За карьеру в лиге у него 400 (108+292) баллов в 374 играх в рамках регулярок.

В истории лиги только 2 защитника достигли этой отметки быстрее – Бобби Орр (за 333 игры) и Пол Коффи (за 359).