«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год

«Каролина» опросила клубы НХЛ, выясняя уровень интереса к Микко Рантанену.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».

Его контракт с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

Ранее сообщалось , что «Каролина » предложила Рантанену контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. О решении форварда пока неизвестно.

Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Харрикейнс».