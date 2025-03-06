«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год
«Каролина» опросила клубы НХЛ, выясняя уровень интереса к Микко Рантанену.
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. По ходу этого сезона финский нападающий был обменян в «Каролину» из «Колорадо».
Его контракт с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
Ранее сообщалось, что «Каролина» предложила Рантанену контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год. О решении форварда пока неизвестно.
Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 2» в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Харрикейнс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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