Несколько команд НХЛ обратились в «Каролину» на предмет возможного обмена Рантанена
Несколько клубов НХЛ обратились к «Каролину» по обмену Микко Рантанена.
Ранее появилась информация, что «Харрикейнс» могут рассмотреть возможность обратного обмена финского нападающего.
«Несколько команд и позвонили в «Каролину», чтобы просто спросить «а что, если?» на случай, если «Харрикейнс» не смогут продлить с ним контракт.
Но я не нашел никаких доказательств того, что «Каролина» действительно инициировала переговоры об обмене», – написал журналист Пьер ЛеБрюн.
Соглашение хоккеиста с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.
Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода из «Колорадо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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