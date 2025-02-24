Несколько команд НХЛ обратились в «Каролину» на предмет возможного обмена Рантанена

Несколько клубов НХЛ обратились к «Каролину» по обмену Микко Рантанена.

Ранее появилась информация , что «Харрикейнс» могут рассмотреть возможность обратного обмена финского нападающего.

«Несколько команд и позвонили в «Каролину», чтобы просто спросить «а что, если?» на случай, если «Харрикейнс» не смогут продлить с ним контракт.

Но я не нашел никаких доказательств того, что «Каролина » действительно инициировала переговоры об обмене», – написал журналист Пьер ЛеБрюн .

Соглашение хоккеиста с зарплатой 4,625 миллиона долларов в год рассчитан до конца нынешнего сезона.

Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода из «Колорадо».