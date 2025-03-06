Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»

Михаил Кравец оценил вероятность своей работы в «Куньлуне» в следующем сезоне.

После 63 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ китайский клуб занимает на Западе 9-е место, отставая от идущего 8-м «Торпедо» на 9 очков, при этом у нижегородцев на 2 игры меньше.

- Видите ли вы перспективы у нынешней команды, потенциал на следующий сезон?

– Я вчера на собрании сказал, что у нас есть еще шесть игр, и если мы будем играть, как в предыдущих трех матчах, то в команде никого не будет в следующем сезоне – ни игроков, ни тренеров.

Наша основная задача в этих шести играх – доказать и тренерам, и игрокам, что они имеют шанс получить работу в этой команде в будущем, – сказал тренер «Куньлуня ».