Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»
Михаил Кравец оценил вероятность своей работы в «Куньлуне» в следующем сезоне.
После 63 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ китайский клуб занимает на Западе 9-е место, отставая от идущего 8-м «Торпедо» на 9 очков, при этом у нижегородцев на 2 игры меньше.
- Видите ли вы перспективы у нынешней команды, потенциал на следующий сезон?
– Я вчера на собрании сказал, что у нас есть еще шесть игр, и если мы будем играть, как в предыдущих трех матчах, то в команде никого не будет в следующем сезоне – ни игроков, ни тренеров.
Наша основная задача в этих шести играх – доказать и тренерам, и игрокам, что они имеют шанс получить работу в этой команде в будущем, – сказал тренер «Куньлуня».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
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