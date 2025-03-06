Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»
– После трех тяжелых поражений с общей разницей шайб 5:18 мы вчера провели собрание и поговорили с ребятами. Я так понимаю, что мы смогли достучаться до ребят, что нужно играть до конца – несмотря на то, попадаем мы в плей-офф или не попадаем. Это наша работа, это наша любимая игра – нужно пластаться и делать все возможное, чтобы команда победила.
Нужно порадовать себя и порадовать людей, которые приходят на игры. С нами болельщики были практически на всех играх, и сегодня – тоже. Также была делегация из китайского посольства – это очень важно для нашей команды.
Очень тяжелая игра против очень серьезного соперника, здорово отыграли в меньшинстве против сильного большинства «Спартака» – ребята молодцы, и наш вратарь умница. Сегодня мы проявили характер, а буллиты – это мастерство, и мы его проявили. Хорошо, что оно у нас есть.
- Как вы выбирали игроков на буллиты – их пробивали все разные игроки?
– Никаких секретов нет. У нас была тяжелая ситуация с выходами «один в ноль», была долгая неудачная серия – было 11 выходов и ноль голов, – сказал тренер «Куньлуня».
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