Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»

Михаил Кравец оценил победу над «Спартаком» (3:2 Б).

– После трех тяжелых поражений с общей разницей шайб 5:18 мы вчера провели собрание и поговорили с ребятами. Я так понимаю, что мы смогли достучаться до ребят, что нужно играть до конца – несмотря на то, попадаем мы в плей-офф или не попадаем. Это наша работа, это наша любимая игра – нужно пластаться и делать все возможное, чтобы команда победила.

Нужно порадовать себя и порадовать людей, которые приходят на игры. С нами болельщики были практически на всех играх, и сегодня – тоже. Также была делегация из китайского посольства – это очень важно для нашей команды.

Очень тяжелая игра против очень серьезного соперника, здорово отыграли в меньшинстве против сильного большинства «Спартака » – ребята молодцы, и наш вратарь умница. Сегодня мы проявили характер, а буллиты – это мастерство, и мы его проявили. Хорошо, что оно у нас есть.

- Как вы выбирали игроков на буллиты – их пробивали все разные игроки?

– Никаких секретов нет. У нас была тяжелая ситуация с выходами «один в ноль», была долгая неудачная серия – было 11 выходов и ноль голов, – сказал тренер «Куньлуня ».