Посол РФ в Канаде: «Канадцы говорят, что без российского хоккея нет зрелищности и состязательности, что они потеряли достойных конкурентов»

Посол РФ в Канаде высказался о возможном возвращении сборной на турниры.

– Вопрос по поводу возвращения российского хоккея на международную арену. Что говорят внутри дипломатических кругов Канады? Может, вы переговоры ведете, чтобы как-то ускорить этот процесс? Потому что очевидно, что Канада в хоккее имеет веское слово.

– Есть две Канады: политическая, которая настроена довольно злобно против России, и есть канадское общество, которое к нам относится нейтрально или по большей части хорошо и положительно.

Я думаю, что со временем под давлением болельщиков, под давлением канадского общества наш хоккей сможет вернуться. По крайней мере, в той части, которая касается Канады.

Но надо понимать, что здесь большая политика играет свою роль. И мы знаем, что это касается не только хоккея, а всех зимних видов спорта.

Когда западники проталкивали эту линию на то, чтобы наш спорт подвести под санкции, они в первую очередь удаляли сильных конкурентов с Олимпийских игр, с международных соревнований. Но так долго продолжаться не может.

Главное, что канадцы говорят, без российского хоккея нет зрелищности, нет состязательности, что они потеряли достойных конкурентов. Надо, чтобы они [конкуренты] вернулись, чтобы канадцы могли показывать свои результаты действительно в честном бою.

Так что, я думаю, переломится эта тенденция, и международные соревнования с участием наших хоккеистов возобновятся. Тут сомнений нет», – заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Канаде Олег Степанов.