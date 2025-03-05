Участок автомагистрали, названный в честь Гретцки, требуют переименовать из-за дружбы Уэйна с Трампом. Петиция фаната «Эдмонтона» собрала 10 тысяч подписей за неделю

В Канаде требуют переименовать автомагистраль, названную в честь Уэйна Гретцки.

В Эдмонтоне 31-летний поклонник «Ойлерс» Грант Прит, который с детства болеет за клуб, запустил онлайн-петицию с требованием убрать имя Уэйна Гретцки с участка автомагистрали, носящего его имя с 1999 года. Петиция на Change.org за неделю собрала более 10 000 подписей.

Сообщается, что из-за своей инициативы Прит потерял нескольких близких друзей.

«Люди могут дружить, с кем хотят. Но для меня есть черта, за которую нельзя заходить – это суверенитет Канады», – сказал болельщик «Ойлерс» Грант Прит.

Напомним, Уэйн Гретцки подвергся критике за дружбу с Дональдом Трампом и поддержку его политики в отношении Канады.

Премьер Онтарио поддержал Гретцки на фоне критики в его адрес из-за дружбы с Трампом, назвав Уэйна патриотом, который любит Канаду

Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки: «Уэйн – мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо»