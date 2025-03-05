Драйзайтль разделил с Мессье 4-е место по голам в истории «Эдмонтона». У них по 392 шайбы

Леон Драйзайтль вышел на 4-е место по голам в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Ойлерс» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Анахайма» (2:6).

Теперь на счету Леона Драйзайтля 942 (392+550) очка в 780 матчах в НХЛ .

Он повторил достижение Марка Мессье (392 шайбы), разделив с ним 4-е место в истории «Ойлерс».

3-е место занимает Гленн Андерсон (417), 2-е – Яри Курри (474). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (583).