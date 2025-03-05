Драйзайтль разделил с Мессье 4-е место по голам в истории «Эдмонтона». У них по 392 шайбы
Леон Драйзайтль вышел на 4-е место по голам в истории «Эдмонтона».
Нападающий «Ойлерс» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Анахайма» (2:6).
Теперь на счету Леона Драйзайтля 942 (392+550) очка в 780 матчах в НХЛ.
Он повторил достижение Марка Мессье (392 шайбы), разделив с ним 4-е место в истории «Ойлерс».
3-е место занимает Гленн Андерсон (417), 2-е – Яри Курри (474). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (583).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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