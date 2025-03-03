«Коламбус» продлит контракт с Оливером. У форварда 12+9 в 60 матчах
«Коламбус» продлит контракт с Мэтью Оливером.
Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта. Действующее соглашение клуба с 28-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона.
«Осталось уладить некоторые детали, но генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл заявил, что ожидает скорого заключения нового контракта с Мэтью Оливером», – сообщил журналист.
Оливер перешел в «Коламбус» летом 2022 года. В 60 матчах в текущем регулярно сезоне на счету Оливера 21 (12+9) балл при полезности «минус 6».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
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