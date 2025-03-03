«Коламбус» продлит контракт с Оливером. У форварда 12+9 в 60 матчах

«Коламбус» продлит контракт с Мэтью Оливером.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта. Действующее соглашение клуба с 28-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона.

«Осталось уладить некоторые детали, но генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл заявил, что ожидает скорого заключения нового контракта с Мэтью Оливером», – сообщил журналист.

Оливер перешел в «Коламбус» летом 2022 года. В 60 матчах в текущем регулярно сезоне на счету Оливера 21 (12+9) балл при полезности «минус 6».